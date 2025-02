Ngày 26/02, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh và clip trong đêm trao giải thưởng "People of the year 2025" do tạp chí People Asia tổ chức. Cô chọn chiếc đầm xanh nạm đá lấp lánh, ôm trọn đường cong cơ thể được sáng tạo bởi hai nhà thiết kế Việt Trà Linh, Việt Trinh. (Ảnh: IGNV)