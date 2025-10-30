Mỹ nhân Cuba sau chia tay Tom Cruise

Daily Mail đưa tin cánh săn ảnh bắt gặp Ana de Armas một mình trên đường phố Los Angeles (Mỹ) vào ngày 28/10. Cô mặc trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng và mang theo chú chó trắng lông xù.

Mỹ nhân Cuba xuất hiện với gương mặt không biểu cảm. Nguồn tin của Daily Mail cho biết cô đang trong giai đoạn tụt dốc tâm trạng sau khi kết thúc cuộc tình chóng vánh với Tom Cruise. Ngoài ra, dự án phim kinh phí lớn mà họ dự định đóng chung, Deeper, cũng bị hoãn lại.

“Ana nghĩ năm nay sẽ rất khác nên cô ấy thất vọng. Nhưng cô ấy biết mọi chuyện sẽ tốt hơn và đang cố gắng vượt qua. Cô ấy vẫn là bạn với Tom. Cô ấy không khóc ở nhà”, nguồn tin từ bạn bè nói với Daily Mail.