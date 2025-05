Mỹ nhân Cbiz Thiện Y Thuần quyến rũ với váy của NTK Việt

Thiện Y Thuần sinh năm 2001 tại Trung Quốc. Năm 2018, Thiện Y Thuần gây chú ý khi tham gia chương trình âm nhạc tương tác Come Sing With Me Mùa 3. Năm 2020, cô trở thành quán quân cuộc thi The Voice Trung Quốc. Hiện Thiện Y Thuần đang dần vươn lên hàng ngôi sao trẻ của làng nhạc Trung Quốc.