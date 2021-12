Mỹ nhân Cbiz nào khiến Vương Nhất Bác 'mê mẩn' đến mức không chớp mắt?

Những thông tin, tin tức, hình ảnh về Vương Nhất Bác đều được các fan săn đón nhiệt tình và đều nhận được nhiều sự chú ý. Cũng chính vì vậy, những "bóng hồng" xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác cũng trở thành đề tài bàn luận xôn xao của netizen.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vốn là một người lạnh lùng, rất hiếm khi khán giả thấy anh tương tác với nghệ sĩ nữ. Nhưng người đẹp Trình Tiêu từ nhóm nhạc Cosmic Girls lại là một ngoại lệ.