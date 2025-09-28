Mỹ nhân bị bắt gặp thân mật với 2 nam thần tượng trong phòng riêng là ai?

Đoạn clip được đăng tải trên nền tảng X cho thấy một người phụ nữ được cho là Julie nằm bên cạnh một người đàn ông được cho là Kangmin. Khi người phụ nữ rời khỏi phòng, một người đàn ông khác được cho là Yeonho lại nắm tay cô.

Những hình ảnh này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Song, nhiều người hâm mộ nghi ngờ độ tin cậy của video. Cả ba thần tượng lẫn đơn vị quản lý của họ đều chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về sự việc.