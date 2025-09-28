Mỹ nhân bị bắt gặp thân mật với 2 nam thần tượng trong phòng riêng là ai?

Thanh Phi| 28/09/2025 12:26

Đoạn clip được cho là Julie của nhóm KISS OF LIFE (Hàn Quốc) thân mật với Kangmin, Yeonho của nhóm VERIVERY trong phòng riêng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip được đăng tải trên nền tảng X cho thấy một người phụ nữ được cho là Julie nằm bên cạnh một người đàn ông được cho là Kangmin. Khi người phụ nữ rời khỏi phòng, một người đàn ông khác được cho là Yeonho lại nắm tay cô.

Những hình ảnh này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Song, nhiều người hâm mộ nghi ngờ độ tin cậy của video. Cả ba thần tượng lẫn đơn vị quản lý của họ đều chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về sự việc.

Ảnh 003.jpg
Đoạn clip gây sốc vì quá phóng túng. Ảnh: Chụp màn hình 

Julie Han sinh năm 2000 tại Hawaii, là thành viên mang quốc tịch Mỹ gốc Hàn của nhóm nhạc nữ KISS OF LIFE. Ca sĩ Kpop nổi bật với ngoại hình cá tính, khả năng rap bằng 2 thứ tiếng.

Julie Han nổi tiếng nhờ phong cách gợi cảm, cá tính. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu tiên Julie và KISS OF LIFE trở thành tâm điểm tranh luận. Tháng 4 năm nay, nhóm phải đưa ra lời xin lỗi vì làm các hành động được cho là phân biệt chủng tộc trong buổi livestream mừng sinh nhật Julie. Công ty chủ quản của nhóm - S2 Entertainment phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan, cam kết sẽ xử lý các vấn đề văn hóa thận trọng hơn.

Sau thành công của ca khúc Sticky, KISS OF LIFE dự kiến có hoạt động quảng bá mới trong tháng 6. Vụ việc này có thể tác động đến kế hoạch trở lại của nhóm.

Kiss Of Life.jpeg
Nhóm nhạc KISS OF LIFE. Ảnh: Tư liệu
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/my-nhan-han-quoc-bi-bat-gap-than-mat-voi-2-nam-than-tuong-trong-phong-rieng-2446890.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/my-nhan-han-quoc-bi-bat-gap-than-mat-voi-2-nam-than-tuong-trong-phong-rieng-2446890.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Mỹ nhân bị bắt gặp thân mật với 2 nam thần tượng trong phòng riêng là ai?
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO