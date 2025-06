Mỹ nhân ’50 sắc thái’ bất bình

Hãng phim tập trung nguồn lực vào các bản làm lại và phần tiếp theo của những tác phẩm điện ảnh và truyền hình đã thành công và có lượng khán giả ổn định.

Điều này khiến việc đưa ra ý tưởng mới trở nên khó khăn hơn. Hãng phim và nền tảng dịch vụ phát trực tuyến cố né tránh những dự án chưa được biết đến hoặc tiềm ẩn rủi ro cao.

Ví dụ gần đây nhất là HBO rầm rộ tuyển diễn viên cho bản truyền hình của bom tấn Harry Potter. Tương tự, sau thành công của series Game of Thrones, phần ngoại truyện House of the Dragon cũng được ra mắt vào năm 2022. Series Young Sheldon cũng ăn theo The Big Bang Theory.

Trên màn ảnh rộng, tác phẩm thống lĩnh phòng vé 3 tuần qua là phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình ăn Lilo & Stitch. Trong khi đó, Ballerina có thêm dòng "Từ vũ trụ John Wick" ở tiêu đề. Mission: Impossible - The Final Reckoning cũng là phần thứ 8 của loạt phim hành động ăn khách Mission: Impossible. Karate Kid: Legends cũng ra mắt với hào quang của hai phần phim ăn khách trước đó.