Mỹ nhân 1999 nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại

Quách Vũ Hân là nữ diễn viên hiếm hoi của Trung Quốc sở hữu bộ phim ngắn có lượt xem lên tới 3 tỷ. Ngôi sao sinh năm 1999 được đánh giá là "nhất tỷ mới thể loại phim ngắn".

Theo Sohu, thị trường phim ngắn của Trung Quốc phát triển nhanh chóng tạo cơ hội cho nhiều diễn viên trẻ. Trong đó, Quách Vũ Hân nổi lên như một ngôi sao đầy tiềm năng. Cô không chỉ được đào tạo bài bản về diễn xuất tại Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc, người đẹp sinh năm 1999 còn nắm trong tay những thành tích đáng nể ở mảng phim ngắn. Trước khi chuyển sang phát triển ở mảng phim ngắn, Quách Vũ Hân đóng phụ trong một số bộ phim truyền hình dài tập truyền thống như Nữ thần khách sạn, Trường nguyệt tẫn minh, Nhất niệm quan sơn, Hổ hạc yêu sư lục... Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn thiếu, chưa có danh tiếng nên Quách Vũ Hân chỉ được giao một số vai phụ mờ nhạt. Vì vậy, Quách Vũ Hân đã quyết tâm chuyển sang đóng phim ngắn. Thực tế, dòng phim ngắn tại Trung Quốc vẫn bị định kiến là thị trường dành cho những người vô danh, những ngôi sao hết thời. Vì vậy, khi phát triển ở mảng phim sẽ bị đánh giá thấp về năng lực. Bên cạnh đó, môi trường quay phim ngắn rất khắc nghiệt, có những đoàn phim quay 18 tiếng mỗi ngày, chỉ trong khoảng 7-15 ngày là kết thúc một tác phẩm. Chất lượng và quy cách quay phim ngắn cũng kém xa so với phim truyền hình truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Quách Vũ Hân được đóng chính. Theo Sohu, Quách Vũ Hân hợp với dòng phim ngắn, những cảnh quay cận mặt khắc họa vẻ đẹp mong manh tinh tế của cô. Phim ngắn có chủ đề đa dạng, trang phục đẹp mắt, tập trung làm nổi bật những điểm mạnh của Quách Vũ Hân, giúp cô trở nên tao nhã thanh lịch như tiểu thư từ gia tộc giàu có. Từ năm 2023, Quách Vũ Hân tham gia khoảng 20 tác phẩm khác nhau và đều có thành tích tốt. Nữ diễn viên có gương mặt thanh thoát trong sáng, nhưng với diễn xuất phong phú đa dạng, cô thể hiện tốt vai hiền lành ngây thơ dễ bị bắt nạt và cả khi nữ chính đã thức tỉnh, trở nên sắc sảo trả thù những người làm hại mình. Quách Vũ Hân cũng được nhận xét hợp cả tạo hình cổ trang và hiện đại. Mới đây, bộ phim ngắn Hoa hồng giữa mùa hạ do Lưu Tiêu Húc và Quách Vũ Hân gây sốt khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Phim thu về 3 tỷ view sau 18 ngày lên sóng, liên tiếp đứng đầu bảng phim ngắn chiếu thời gian này. Quách Vũ Hân trở thành sao nữ hiếm hoi của dòng phim ngắn chỉ với một tác phẩm đã đạt 3 tỷ lượt xem. Nhờ đó, cô vươn lên trở thành "nhất tỷ mới" của dòng phim này. Hoa hồng giữa mùa hạ có mô-típ cũ là câu chuyện về giới thượng lưu, liên hôn gia tộc, hai nhân vật chính cưới trước yêu sau. Trong đó, nam chính là doanh nhân giàu có Chu Thịnh An có hôn ước với nhiếp ảnh gia Bạch Thanh Mai. Khi mới trở thành vợ chồng, họ không có tình cảm với nhau, nhưng sự chu đáo dịu dàng của Chu Thịnh An khiến Bạch Thanh Mai rung động. Sau khi trải qua nhiều mâu thuẫn, hai người dần mở lòng gắn bó thấu hiểu đối phương. Quách Vũ Hân được khen ngợi đã thể hiện tốt vai nữ chính Bạch Thanh Mai thông minh xinh đẹp, tự tin tỉnh táo, không phải kiểu phụ nữ yếu đuối chỉ dựa vào nam chính mà luôn nỗ lực để tự gây dựng sự nghiệp bản thân. Bên cạnh đó, khả năng tung hứng giữa cô và bạn diễn Lưu Tiêu Húc tốt, tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. Diễn xuất của Quách Vũ Hân còn được đánh giá cao hơn dàn tiểu hoa đán lưu lượng đang được o bế hiện tại. Sau khi phim gây tiếng vang, hai diễn viên còn được truyền thông mời phỏng vấn, quay quảng cáo, danh tiếng và thù lao tăng vọt. Trong bối cảnh không có bộ phim truyền hình truyền thống nào gây tiếng vang trong hai tháng qua, Hoa hồng giữa mùa hạ trở thành tác phẩm hot nhất màn ảnh xứ Trung. Nhờ đó, Quách Vũ Hân và Lưu Tiêu Húc cũng trở thành những cái tên nổi bật bậc nhất. Theo Sohu, thành công của phim cho thấy nếu phim ngắn được đầu tư chính xác, có thể tạo nên những tác phẩm chất lượng, có chiều sâu nghệ thuật và sức ảnh hưởng với khán giả đại chúng không kém gì so với phim truyền hình truyền thống. Đặc biệt là khi thói quen xem phim ngắn với thời lượng khoảng 4-7 phút/clip đang ngày càng nhiều, thành công của Hoa hồng giữa mùa hạ trở thành một chuẩn mực mới của dòng phim ngắn. Đồng thời, đây là tín hiệu tích cực với các diễn viên đang nỗ lực ở dòng phim này.