'My name' và loạt bí mật bất ngờ sau hậu trường

Trong phim, Do Gang Jae nuôi mối thù 6 năm với nữ chính. Biến mất một thời gian, anh ta trở lại, điên hơn, tàn độc hơn và chém giết không ghê tay. Trên thực tế, nữ diễn viên Han So Hee cũng đã từng chia sẻ rằng, Chang Ryul chính là người mà cô dễ dàng tương tác nhất khi quay phim: “Anh Ryul là kiểu người mà em nghĩ sẽ không biết chửi thề đâu, vậy làm sao anh ấy có thể trở thành một kẻ tồi tệ như Gong Jae trong khi quay phim chứ? Thật là ngạc nhiên và bối rối quá đi”.

Trái ngược hoàn toàn hình tượng trong bộ phim mờ nhạt về trước, nam Chang Ryul đã có một màn chuyển mình hoàn toàn cho vai diễn Do Gang Jae, một trong những nhân vật phản diện trong My name . Bởi anh chàng sở hữu ngoại hình khá dễ mến nên mình đã thực sự gây bất ngờ với tạo hình “khá ác" như trong phim.

Tôi đã rất căng thẳng, nhưng sau đó thì tôi đã có thể thả lỏng đôi chút. Vì Pil Do và Ji Woo đều là những người mang cùng nỗi đau, nên tôi hy vọng tự bản thân phân cảnh đó sẽ trở thành một phân đoạn an ủi lẫn nhau của hai người. Tôi nghĩ người xem sẽ nhìn nhận nó từ những góc độ khác nhau. Đó là một phân cảnh mà Pil Do và Ji Woo an ủi nỗi đau của họ, và nếu Ji Woo đã sống như một con quái vật chỉ để trả thù, thì tôi nghĩ đây sẽ là một cảnh mà cô ấy biết đến cảm xúc của một con người bình thường nhờ có Pil Do.

Han So Hee chọn Park Hee Soon là người có phản ứng hóa học tốt nhất

Nhân vật của Han So Hee chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ với nhân vật của Ahn Bo Hyun, vì hai nhân vật của họ phát triển tình cảm với nhau, cùng với đó là 1 phân đoạn khá nóng bỏng. Tuy nhiên, khi được hỏi về người mà cô có “phản ứng hóa học” tốt nhất trong số rất nhiều diễn viên mà cô đã làm việc cùng, người đó chính là tiền bối Park Hee Soon. Park Hee Soon cũng là gương mặt mà các thành viên trong đoàn phim lựa chọn là người có sức quyến rũ nhất. Khán giả bên ngoài cũng cho rằng, màn kết hợp của Han So Hee và Park Hee Soon tạo nên một sức hút lạ kỳ.

P.V