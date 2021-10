'My Name': Màn lột xác ngoạn mục của 'bình hoa di động' Han So Hee,

Tuy nhiên tới My Name - phim hành động đầy chất bạo lực trên Netflix, chúng ta không thể ngờ nàng 'tiểu tam quốc dân' lại có màn lột xác ngoạn mục đến vậy. Trong My Name , Han So Hee thủ vai Ji Woo - cô gái mang trong mình mối thù muốn tìm ra kẻ giết bố mình, để làm được điều này Ji Woo đã trải qua sự rèn luyện đầy nghiệt ngã đến từ một tay trùm khét tiếng. Khi trưởng thành, Ji Woo trở thành cảnh sát và ra nhập đội phòng chống ma túy, tuy nhiên mục đích của cô chính là tìm ra kẻ giết bố khi chứng cứ duy nhất để lại là một khẩu súng của cảnh sát.

Tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56, Han So Hee được đề cử hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong bộ phim Thế giới hôn nhân . Vai diễn của cô là Yeo Da Kyung – kẻ không từ thủ đoạn nào để giành giật lấy người tình đã có gia đình. Tuy nhiên đến Nevertheless , kiều nữ này lại xuống phong độ một cách khó hiểu, khi không ít người cho rằng cô và bạn diễn Song Kang đều là những "bình hoa di động".

Giải thích về lý do lựa chọn My Name, Han So Hee cho hay: "Khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy sự tuyệt vọng của nhân vật khi cô ấy tiến về phía trước với một điều duy nhất trong đầu, đó là trả thù. Tôi đã thể hiện cảm xúc bằng lời nói và nét mặt, chứ không phải bằng ngôn ngữ cơ thể mình. Tôi đã rất vui khi đọc kịch bản và suy nghĩ đầu tiên đập vào mắt tôi là phải thử sức với vai diễn này".

Han So Hee xinh đẹp trong buổi ra mắt bộ phim

Ji Woo là người từ bỏ cả tương lai và danh tính của mình để trả thù. Trả thù là tất cả đối với cô ấy. Sau khi mất cha ở độ tuổi đẹp nhất của mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên đường trả thù cho cái chết của ông. Và tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy nhưng đồng thời cũng khâm phục sự kiên trì của cô ấy".

Trả thù là cuộc sống của nhân vật Ji Woo

Các hành động của My Name, đặc biệt là các pha giao đấu 1 đối 1 thường được sự dụng góc máy cận cảnh, nhằm làm rõ những động tác, những ra pha ra đòn đầy uy lực từ diễn viên. Không muốn thua kém diễn viên nam, Han So Hee chia sẻ cô không thích dùng những mánh khóe để diễn cảnh hành động, như vậy sẽ mất đi độ chân thực, cô chấp nhận lao vào tập luyện gian khổ để xây dựng nhân vật một cách hoàn thiện. Han Soo Hee nói thêm rằng, My Name là một thử thách lớn với cô và các bạn diễn, vì để mọi thứ chân thật nhất, tất cả đều phải cố gắng hết sức nhưng tránh tối đa làm bị thương nhau ở các pha hành động.