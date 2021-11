Mỹ Linh viết 'tút' tù tì để khoe con gái rượu Mỹ Anh

"Không phải con hát mẹ khen hay mà live một set 5 bài thế này thì đủ hành trang vào đời không phải ngại" - Giọng ca U50 tiết lộ bản thân đã "khóc như trẻ con".



Diva Mỹ Linh xúc động trước sự trưởng thành của Mỹ Anh

Không chỉ thế, nữ diva còn viết tâm thư gửi “con gái cưng” vì những cố gắng không ngừng trước những khó khăn, áp lực mà Mỹ Anh gặp phải.

Nguyên văn cô viết: “My name is My Anh and i am from Việt Nam” (Tôi tên là Mỹ Anh, tôi đến từ Việt Nam). Để nói mấy câu này trên sân khấu lớn lần đầu trong đời, con đã không ngủ được gần chục đêm lo lắng, bất an, vượt qua nhiều áp lực. Mẹ dù cố hiểu cũng khó mà hiểu hết cái gánh nặng khi các con là con của bố mẹ suốt từ nhỏ đến giờ…

Hôm nay, con tự tin đặt được cái gánh nặng ấy xuống và đi xa hơn mẹ, sẽ còn hơn mẹ nhiều”.



Diva Mỹ Linh tiết lộ con gái mất ngủ để chuẩn bị cho màn hô vang tên và giới thiệu đến từ Việt Nam trên sân khấu quốc tế