Mỹ Linh bấn loạn gọi nữ danh ca hàng đầu thế giới là 'mẹ sư phụ'

Cụ thể, diva Mỹ Linh đã đăng đoạn clip reaction màn trình diễn Broken Vow của nữ danh ca Lara Fabian tại đêm nhạc From Lara With Love tổ chức vào năm 2000.

Xuyên suốt clip reaction, diva Mỹ Linh đã chỉ ra rõ ràng các kĩ thuật thanh nhạc đỉnh cao được Lara Fabian sử dụng tinh tế đến như thế nào trong màn trình diễn này để khiến cho người nghe bị "lôi cuốn hoàn toàn, chỉ để tâm vào bài hát mà thôi, không thể nghĩ gì khác được".

Có lẽ ai cũng sẽ đồng ý với quan điểm của Mỹ Linh về màn live này: "hát live mà như ở trong studio", "không có một lỗi nào cả".

Lara Fabian trình diễn ca khúc Broken Vow tại concert của cô năm 2000

Trước đây, diva Mỹ Linh rất khó tính khi có lời khen ngợi bất kì ai nhưng với Lara Fabian thì khác: "Đây chính là bậc thầy hàng đầu về kỹ thuật thanh nhạc", "Có thể gọi cô ấy là sư phụ, là mẹ của các giáo sư thanh nhạc chứ không phải chuyện đùa".