Mỹ không kích các tàu buôn ma tuý, tuyên bố "tiêu diệt 14 nghi phạm khủng bố ma túy"

Quang Trung/VOV-Washington| 29/10/2025 06:58

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận quân đội nước này đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào bốn tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở khu vực phía đông Thái Bình Dương hôm 27/10.

Theo tuyên bố được ông Hegseth đăng trên mạng xã hội X cho biết, các cuộc tấn công đã tiêu diệt 14 nghi phạm “khủng bố ma túy” và một người sống sót. Chính quyền Mexico hiện đang tiếp quản việc giải cứu người sống sót này.

my khong kich cac tau buon ma tuy, tuyen bo tieu diet 14 nghi pham khung bo ma tuy hinh anh 1
Ảnh chụp màn hình video do ông Heghseth đăng tải trên mạng xã hội, được cho là hiện trường vụ tấn công tàu nghi buôn ma tuý ở Thái Bình Dương

Ông Hegseth cho biết thêm, những con tàu bị tấn công do các tổ chức khủng bố ma tuý điều hành và bộ máy tình báo của Mỹ đã theo dõi chúng từ trước. Đi kèm bài đăng là một đoạn video ghi lại cảnh các con tàu trúng tên lửa và bốc cháy dữ dội trên biển.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguồn gốc các con tàu hoặc lượng ma túy bị nghi chở theo. Các quan chức Mexico cũng chưa xác nhận người sống sót có bị tạm giữ tại Mexico hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bày tỏ không đồng tình với các cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng chúng vi phạm tinh thần hợp tác quốc tế. Bà đồng thời cho biết đã yêu cầu triệu tập Đại sứ Mỹ để xem xét lại vụ việc trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh song phương.

Theo Bộ chiến tranh Mỹ, đến nay quân đội đã thực hiện tổng cộng 13 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu buôn ma túy - 8 vụ ở biển Caribe và 5 vụ ở Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 57 người thiệt mạng.

