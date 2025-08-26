Mỹ khẳng định duy trì đối thoại với Triều Tiên

Phát biểu tại Nhà Trắng trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/8, Tổng thống Donald Trump đánh giá Triều Tiên là quốc gia có tiềm năng phát triển lớn, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo hai bên đã góp phần giảm căng thẳng trong khu vực. Ông Trump cũng cho biết ông sẵn sàng nối lại đối thoại và khẳng định sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “trong một ngày nào đó”.

Tổng thống Trump vừa muốn duy trì đối thoại an ninh trên bán đảo Triều Tiên, vừa nỗ lực tái cân bằng quan hệ thương mại với Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Trong quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Trump khẳng định quan hệ kinh tế song phương đang có tín hiệu cải thiện, với các cuộc tiếp xúc cấp cao được duy trì. Mỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho khoảng 600.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học trong nước và coi đây là một yếu tố gắn kết quan trọng.

Một trọng tâm khác được Tổng thống Mỹ đề cập là vấn đề nam châm công nghiệp, vật liệu chiến lược trong các ngành then chốt như hàng không và quốc phòng. Người đứng đầu Nhà Trắng cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung ở mức cao nếu nguồn cung từ Trung Quốc không được bảo đảm, đồng thời đẩy mạnh chương trình sản xuất trong nước để giảm phụ thuộc.

Theo giới quan sát, các phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy Washington vừa muốn duy trì đối thoại an ninh trên bán đảo Triều Tiên, vừa nỗ lực tái cân bằng quan hệ thương mại với Trung Quốc theo hướng có lợi cho lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia.