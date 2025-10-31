Mỹ hủy thượng đỉnh với Nga do Moscow yêu cầu cứng rắn về Ukraine

Theo Financial Times, Mỹ đã quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest sau khi phía Nga tái khẳng định lập trường cứng rắn liên quan đến điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine. Động thái này cho thấy nỗ lực ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng đang rơi vào bế tắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp dự kiến diễn ra cuối tháng 10 tại thủ đô Budapest của Hungary được lãnh đạo Mỹ và Nga thống nhất trong cuộc điện đàm ngày 16/10 với mục tiêu thảo luận các giải pháp khả thi nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hủy sau khi Bộ Ngoại giao Nga gửi cho Washington một bản ghi nhớ chi tiết, trong đó nêu rõ các yêu cầu mà Moscow coi là “điều kiện tiên quyết” để đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Theo nguồn tin của Financial Times, văn bản này yêu cầu Ukraine nhượng thêm lãnh thổ, cắt giảm đáng kể lực lượng vũ trang và cam kết sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phía Nga coi đây là những yếu tố “thiết yếu” để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột – như cách Tổng thống Vladimir Putin từng mô tả.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm được cho là “căng thẳng”. Sau cuộc trao đổi, ông Rubio báo cáo với Tổng thống Trump rằng Moscow không thể hiện thiện chí đàm phán, dẫn tới quyết định của Washington hủy bỏ hội nghị.

Theo Financial Times, Mỹ đi đến kết luận rằng Nga chưa sẵn sàng điều chỉnh lập trường. Ông Trump vẫn sẵn sàng gặp phía Nga “vào thời gian và ở địa điểm mà ông cho rằng có thể đạt tiến triển”.

Nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dựa trên hiện trạng chiến trường, song bác bỏ khả năng Kiev phải nhượng bộ về lãnh thổ.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này cũng nhấn mạnh rằng Kiev luôn sẵn sàng cho các cuộc đối thoại hòa bình, nhưng sẽ không chấp nhận rút quân hoặc nhường thêm lãnh thổ theo yêu cầu của Nga.