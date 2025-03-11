Mỹ gây sức ép với Nigeria: Nguy cơ chính trị tôn giáo thổi bùng bất ổn Tây Phi

Tổng thống Donald Trump ngày 2/11 tuyên bố có thể điều lực lượng Mỹ đến Nigeria để thực hiện một “chiến dịch thần tốc, không khoan nhượng”, sau khi cáo buộc chính quyền nước này không đủ khả năng ngăn chặn tình trạng sát hại người theo Cơ Đốc giáo.

“Tôi hình dung ra rất nhiều điều. Họ đang giết hại một số lượng kỷ lục người theo đạo Thiên Chúa ở Nigeria và họ cũng làm rất tệ ở các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên Không lực Một ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong bài đăng ngày 1/11, ông cho rằng cộng đồng này đang “đối diện nguy cơ tồn vong” trước các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, nếu chính phủ Nigeria không có hành động dứt khoát, “Mỹ sẵn sàng hành động”.

Phản ứng trước tuyên bố trên, chính phủ Nigeria thận trọng nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Người phát ngôn Tổng thống Bola Ahmed Tinubu – ông Daniel Bwala – cho biết Nigeria hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, “miễn là điều đó tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”.

Ông Bwala nhấn mạnh: “Binh lính của chúng tôi có đủ năng lực để đối phó với vấn đề này, vì vậy chúng tôi không cần binh lính Mỹ có mặt trên thực địa. Điều chúng tôi cần là bộ máy, thiết bị, khả năng tiếp cận và hỗ trợ về tình báo để giải quyết vấn đề. Chúng tôi coi đây là lời kêu gọi để hai bên ngồi lại thảo luận, xây dựng một mặt trận chung trong cuộc chiến chống lại các cuộc nổi dậy”.

Nigeria cũng đề xuất một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Tinubu và Tổng thống Trump nhằm thảo luận hợp tác chống khủng bố, đồng thời bác bỏ cáo buộc “đàn áp tôn giáo”. Bộ Ngoại giao Nigeria tái khẳng định nước này sẽ tiếp tục chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ vẫn là “đồng minh thân cận”.

Giới phân tích khu vực cảnh báo phát ngôn của ông Trump có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn nhạy cảm giữa hai quốc gia.

Nhà nghiên cứu Malik Samuel thuộc Tổ chức Quản trị tốt châu Phi nhận định: “Nigeria đã là đối tác chủ chốt của Mỹ trong nhiều năm. Vì vậy, bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Mỹ để chống khủng bố hay bất ổn nói chung đều được hoan nghênh. Nhưng việc đe dọa can thiệp quân sự là thiếu tôn trọng đối với một quốc gia có chủ quyền, đồng thời không giúp ích gì cho người dân Nigeria đang phải đối mặt với các vụ giết hại của các nhóm cực đoan”.

Với khoảng 220 triệu dân, Nigeria hiện là quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi Cơ Đốc giáo và Hồi giáo cùng tồn tại như hai tôn giáo lớn. Nhiều năm qua, nước này thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công của Boko Haram và các nhóm cực đoan khác ở vùng đông bắc.

Theo giới quan sát, việc Mỹ đặt vấn đề tôn giáo làm trọng tâm trong chính sách với Nigeria có thể khoét sâu chia rẽ nội bộ, thậm chí lan sang các quốc gia láng giềng như Niger, Chad hay Cameroon – nơi các nhóm cực đoan cũng đang lợi dụng tôn giáo để tuyển mộ và mở rộng ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, mọi phát ngôn hay động thái mang tính đối đầu đều có thể trở thành “chất xúc tác nguy hiểm”, khiến khu vực Tây Phi thêm bất ổn.