Mỹ gây sốc: Đưa GDP lên blockchain, mở kỷ nguyên minh bạch dữ liệu kinh tế toàn cầu

Trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng khẳng định vai trò trong việc đảm bảo tính minh bạch và bảo mật dữ liệu, Bộ Thương mại Mỹ gần đây đã công bố một sáng kiến đột phá: đưa dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên blockchain.

Động thái này không chỉ đánh dấu một bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý dữ liệu kinh tế mà còn mở ra tiềm năng thay đổi cách các quốc gia lưu trữ và chia sẻ thông tin quan trọng.

Theo các nguồn tin Unchained Crypto và Cointelegraph, sáng kiến này được thúc đẩy bởi những lợi ích tiềm năng của blockchain trong việc tăng cường độ tin cậy và khả năng truy xuất dữ liệu.

Đặc biệt, ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại, CEO của Cantor Fitzgerald, đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ, nhấn mạnh vai trò của công nghệ này trong việc định hình tương lai kinh tế số.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa dữ liệu GDP lên blockchain. Ảnh: Aubrey Odom/unchainedcrypto.com

Bộ Thương mại Mỹ và kế hoạch tích hợp blockchain

Theo bài viết trên Unchained Crypto ngày 14/8, Bộ Thương mại Mỹ đang triển khai một dự án thử nghiệm để lưu trữ dữ liệu GDP trên một nền tảng blockchain.

Mục tiêu chính của sáng kiến này là tăng cường tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy xuất nguồn gốc của dữ liệu kinh tế.

Dữ liệu GDP, một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe kinh tế của một quốc gia, thường được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau như Cục Phân tích Kinh tế (BEA) và các cơ quan thống kê.