Mỹ dừng đàm phán thương mại với Ấn Độ vì tranh chấp thuế quan

Khi được các phóng viên hỏi trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục rằng liệu ông có kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại sau khi áp dụng mức thuế 50% mới hay không. Tổng thống Mỹ Trump nói “Không, cho đến khi chúng tôi giải quyết xong vấn đề”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/8, Nhà Trắng đã ban hành Sắc lệnh Hành pháp áp đặt thêm 25 điểm phần trăm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%. Chính quyền của Tổng thống Trump viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, đặc biệt là việc Ấn Độ liên tục nhập khẩu dầu thô của Nga.

Sắc lệnh này tuyên bố rằng những mặt hàng nhập khẩu này, dù trực tiếp hay thông qua trung gian, đều gây ra “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ và biện minh cho các biện pháp kinh tế khẩn cấp. Theo các quan chức Mỹ, mức thuế ban đầu 25% đã có hiệu lực từ ngày 7/8. Mức thuế bổ sung sẽ có hiệu lực sau 21 ngày và áp dụng cho tất cả hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào các cảng của Mỹ, ngoại trừ các mặt hàng đang quá cảnh và một số loại hàng hóa được miễn thuế.

Sắc lệnh này cũng cho phép Tổng thống Mỹ linh hoạt trong việc điều chỉnh các biện pháp, tùy thuộc vào tình hình địa chính trị thay đổi hoặc các hành động trả đũa của Ấn Độ hoặc các quốc gia khác.

Phản ứng trước các động thái gây áp lực bằng thuế quan của Mỹ, chưa đầy một ngày sau đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định New Delhi sẽ không lùi bước.

“Đối với chúng tôi, lợi ích của nông dân là ưu tiên hàng đầu”, Thủ tướng Ấn Độ phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi. “Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp với lợi ích của nông dân, ngư dân và người chăn nuôi. Tôi biết chúng tôi sẽ phải trả giá đắt cho điều đó, và tôi đã sẵn sàng. Ấn Độ đã sẵn sàng,” nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh.

Còn Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi đây là động thái “không công bằng, phi lý và vô lý”. Ấn Độ khẳng định sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.