Mỹ dỡ bỏ hạn chế tấn công tầm xa của Ukraine, Nga sẽ bị tập kích dữ dội hơn?

“Mệt mỏi” với Nga, Mỹ lại bật đèn xanh cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ một hạn chế chủ chốt đối với việc Ukraine sử dụng một số loại tên lửa tầm xa do đồng minh phương Tây cung cấp. Động thái này giúp Kiev đẩy mạnh tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga và gia tăng áp lực lên Kremlin - các quan chức Mỹ tuyên bố vào hôm 22/10/2025.

Hỏa lực xe tăng Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới 93.

Hôm 21/10, Ukraine chính thức tuyên bố đã sử dụng tên lửa Storm Shadow (do Anh cung cấp) trong cuộc tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV vào nhà máy hóa học Bryansk ở miền Nam nước Nga - cơ sở chuyên sản xuất thuốc nổ, thuốc súng và nhiên liệu tên lửa. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine gọi vụ tập kích là một “đòn đánh thành công” đã xuyên thủng hệ thống phòng không Nga. Storm Shadow là dòng tên lửa hành trình cận âm do Anh và Pháp phối hợp phát triển.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 57 UAV Ukraine trên bầu trời tỉnh Bryansk vào hôm 21/10 nhưng không nói rõ liệu có phát hiện tên lửa Storm Shadow trong cuộc tập kích này hay không.

Trong một tuyên bố, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Đây là một cuộc chiến lẽ ra đã không xảy ra nếu Tổng thống Trump khi ấy làm tổng thống - chính Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận như vậy. Tổng thống Trump đang cố chấm dứt cuộc xung đột này. Đồng thời Tổng thống cũng đàm phán một thỏa thuận lịch sử cho phép các đồng minh NATO mua vũ khí do Mỹ sản xuất”.

Lầu Năm Góc đã không phản hồi lại đề nghị đưa ra bình luận. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin trên.

Sau khi bài báo của Wall Street Journal về vấn đề trên được đăng tải, Tổng thống Trump lên mạng xã hội đăng tải dòng trạng thái nói rằng “thông tin Mỹ phê chuẩn cho Ukraine được sử dụng tên lửa tầm xa đánh sâu vào Nga là tin giả. Mỹ chẳng liên quan gì đến những quả tên lửa này, dù chúng đến từ đâu hoặc là việc Ukraine làm gì với chúng!”.

Tuy nhiên, tên lửa Storm Shadow chỉ có thể tấn công chính xác mục tiêu khi dựa vào thông tin tình báo do Mỹ cung cấp. Hồi đầu mùa xuân năm 2025,Lầu Năm Góc khẳng định phải xem xét lại việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa, bao gồm Storm Shadow, để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, chưa có quả tên lửa tầm xa nào được dùng cho mục đích này, cho đến khi quyền phê chuẩn các cuộc tấn công như vậy được chuyển giao cho Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) vào đầu tháng này.

Đổ thêm dầu vào lửa

Thực ra, việc Ukraine nối lại sử dụng Storm Shadow không phải là “nhân tố thay đổi cuộc chơi” trên chiến trường. Vì chúng có tầm bắn ngắn hơn nhiều so với tên lửa Tomahawk của Mỹ và đã từng được sử dụng để đánh vào một số mục tiêu ở Nga trước đây. Nhưng dẫu sao, tên lửa này vẫn giúp Kiev mở rộng các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Nga.

Đại tá Martin O’Donnell - phát ngôn viên của NATO cho biết: “Như mọi người đã thấy, Ukraine có khả năng tập kích sâu bên trong lãnh thổ Nga, vào các mục tiêu quân sự hợp pháp đã giúp Kremlin duy trì xung đột vũ trang. Việc này không cần sự cho phép của chúng tôi”.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary) nhằm thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sơ bộ giữa hai bên nhanh chóng đổ vỡ sau khi ông Trump ngày 21/10 gọi kế hoạch này là “lãng phí thời gian” và ngày 22/10 tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp dự kiến.

Thượng nghị sĩ Mỹ Angus King - người đã gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào sáng 22/10, nói rằng mặc dù việc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ tăng cường sức mạnh của nước này trong cuộc đối đầu với Nga, Mỹ vẫn nên kiểm soát các mục tiêu mà Kiev định tấn công.

Ông King nói với phóng viên: “Nếu chúng tôi có thể kiểm soát ở mức độ nhất định để bảo đảm Ukraine chỉ tấn công những cơ sở quân sự và cơ sở hỗ trợ việc Nga tấn công Ukraine thì tôi cho rằng đây là một cách hiệu quả để thuyết phục Tổng thống Putin rằng ông ấy sẽ không giành được chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Theo một người thạo tin, quyết định của Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với tên lửa Storm Shadow đã diễn ra trước cả khi Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10/2025. Trong cuộc họp này, ông Zelensky tìm kiếm cơ hội mua tên lửa Tomahawk của Mỹ - loại vũ khí hứa hẹn tăng đáng kể tầm xạ kích của Kiev. Nhưng theo giới phân tích, việc ông Trump khước từ cung cấp Tomahawk đã giới hạn khả năng gây ảnh hưởng của phương Tây trong đàm phán với Nga.