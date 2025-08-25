Mỹ đình chỉ vắc-xin chikungunya Ixchiq vì tác dụng phụ nghiêm trọng

Muỗi là tác nhân gây ra Chikungunya. Ảnh: France 24

Ixchiq là một trong 2 loại vắc-xin được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt ngừa virus chikungunya do muỗi truyền. Virus này lây lan chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng gần đây virus này đã được phát hiện ở các quốc gia trên toàn thế giới.

"Việc đình chỉ giấy phép có hiệu lực ngay lập tức", FDA ban hành quyết định vào ngày 22/8 đồng trích dẫn thêm 4 trường hợp tác dụng phụ nghiêm trọng.

Vắc-xin Ixchiq của Công ty Pháp, Valneva đã được Mỹ chấp thuận vào năm 2023. Nhưng sau đó, các báo cáo về tác dụng phụ đã khiến giới chuyên môn phải đánh giá lại việc sử dụng vắc-xin này cho bệnh nhân lớn tuổi.

Các chuyên gia y tế công cộng cho biết chikungunya có thể là một mối đe dọa đại dịch tiềm ẩn trong tương lai khi biến đổi khí hậu đẩy muỗi lây lan virus sang các khu vực mới.

Các triệu chứng của virus Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết và virus Zika, với sốt cao và đau khớp dữ dội thường gây suy nhược.

Chikungunya hiếm khi gây tử vong, mặc dù có nguy cơ tử vong cao hơn đối với trẻ sơ sinh và người già.

Vào tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về những rủi ro của một đại dịch chikungunya lớn, kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp.

Từ đầu năm cho đến nay, châu Âu đã chứng kiến 27 đợt bùng phát chikungunya, một kỷ lục mới đối với lục địa này.

Trọng Trí (theo France 24)