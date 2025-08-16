Mỹ điều tra chatbot AI của Meta vì nguy cơ gây hại trẻ em

Ông Hawley, đồng thời là Chủ tịch Tiểu ban Tội phạm và Chống khủng bố thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã gửi thư cho Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, yêu cầu cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan đến các báo cáo cho rằng chatbot AI của Meta được phép có những tương tác mang tính “lãng mạn” hoặc “gợi cảm” với trẻ em.

Một phát ngôn viên của Meta khẳng định công ty có chính sách nghiêm cấm nội dung tình dục hóa trẻ em và mọi hình thức nhập vai không phù hợp giữa người lớn và trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Hawley dẫn ví dụ về trường hợp chatbot gọi cơ thể một bé 8 tuổi là “một tác phẩm nghệ thuật” và “một báu vật vô giá."

Meta đã được yêu cầu phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan và nộp cho Quốc hội trước ngày 19/9./.