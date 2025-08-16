Mỹ điều tra chatbot AI của Meta vì nguy cơ gây hại trẻ em

16/08/2025 15:34

Mỹ yêu cầu Meta cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan đến các báo cáo cho rằng chatbot AI của Meta được phép có những tương tác mang tính “lãng mạn” hoặc “gợi cảm” với trẻ em.

(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mỹ Josh Hawley thông báo mở cuộc điều tra đối với Meta liên quan đến nghi vấn chatbot Trí tuệ Nhân tạo (AI) của công ty này có thể tham gia các cuộc trò chuyện trực tuyến không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Ông Hawley, đồng thời là Chủ tịch Tiểu ban Tội phạm và Chống khủng bố thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã gửi thư cho Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, yêu cầu cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan đến các báo cáo cho rằng chatbot AI của Meta được phép có những tương tác mang tính “lãng mạn” hoặc “gợi cảm” với trẻ em.

Một phát ngôn viên của Meta khẳng định công ty có chính sách nghiêm cấm nội dung tình dục hóa trẻ em và mọi hình thức nhập vai không phù hợp giữa người lớn và trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Hawley dẫn ví dụ về trường hợp chatbot gọi cơ thể một bé 8 tuổi là “một tác phẩm nghệ thuật” và “một báu vật vô giá."

Meta đã được yêu cầu phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan và nộp cho Quốc hội trước ngày 19/9./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/my-dieu-tra-chatbot-ai-cua-meta-vi-nguy-co-gay-hai-tre-em-post1056069.vnp
Copy Link
https://www.vietnamplus.vn/my-dieu-tra-chatbot-ai-cua-meta-vi-nguy-co-gay-hai-tre-em-post1056069.vnp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xe - Công nghệ
            Mỹ điều tra chatbot AI của Meta vì nguy cơ gây hại trẻ em
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO