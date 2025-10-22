Mỹ đã làm cách nào để triệt đế chế tội phạm của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi?

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo trạng đối với công dân Campuchia Chen Zhi, hay Vincent, 37 tuổi, người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Group, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Zhi bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì đã chỉ đạo Prince Group điều hành các khu trại lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp đất nước.

Trong một hành động song song, DOJ đã đệ trình một đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với 127.271 Bitcoin, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cùng với Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển Anh (FCDO), đã trừng phạt 146 mục tiêu liên kết với Prince Group. Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính (FinCEN) đã hoàn tất lệnh theo Mục 311 đối với Huione Group, cắt đứt tổ chức này - và bất kỳ ngân hàng trung gian nào - khỏi hệ thống đồng USD.

Đế chế tội phạm mạng xuyên quốc gia

Đơn khiếu nại của DOJ phác thảo cách Prince Group - dưới vỏ bọc của một tập đoàn bất động sản và đầu tư - đã phát triển thành thứ mà các công tố viên mô tả là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Hoạt động từ hơn 10 khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, mạng lưới này đã buôn bán và giam cầm người lao động, buộc họ phải thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư "mổ lợn" (pig-butchering) nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới.

Đồ họa OFAC cho thấy phạm vi toàn cầu của các tài sản thuộc Prince Group được sử dụng để rửa tiền thu được từ gian lận tiền mã hóa.

Đến năm 2018, Prince Group đã kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động tội phạm liên quan. Mỗi trung tâm gọi điện, thường được ngụy trang thành một công ty công nghệ hoặc công ty tài chính, tạo ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD hàng năm.