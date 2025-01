Mỹ công bố thêm biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI

Ngày 13/1, Mỹ đã công bố quy định xuất khẩu mới đối với các chip điện toán tiên tiến được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tạo điều kiện bán hàng cho các nước đồng minh và tăng cường hạn chế tiếp cận đối với một số nước. Gói hạn chế mới được xây dựng dựa trên những biện pháp kiểm soát đã được công bố năm 2023 về việc xuất khẩu một số loại chip AI sang Trung Quốc - quốc gia mà Mỹ xem là đối thủ cạnh tranh chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến. Quy định mới cập nhật việc kiểm soát chip, yêu cầu phải có giấy phép cho hoạt động xuất khẩu, tái xuất và chuyển giao trong nước. Trong khi đó, các trung tâm dữ liệu AI sẽ cần tuân thủ các thông số bảo mật tăng cường để được phép nhập khẩu chip. Cũng theo quy định mới, Mỹ sẽ không hạn chế xuất khẩu chip cho 20 đồng minh và đối tác chủ chốt, trong đó có Nhật Bản, Australia, Canada, Đức, Pháp và New Zealand. Theo Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại, các thực thể đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tin cậy và bảo mật cao, đồng thời có trụ sở chính tại các quốc gia có thể đạt được quy chế "người dùng cuối được xác minh trên toàn cầu (UVEU)". Với quy chế UVEU, những thực thể này có thể đặt hàng lên tới 7% công suất điện toán AI toàn cầu của họ, khả năng tương đương hàng trăm nghìn chip – từ các nước trên thế giới. Các thực thể không đạt quy chế UVEU, nằm ngoài các nước đồng minh thân cận của Mỹ, vẫn có thể mua lượng lớn công suất điện toán - tương đương với 50.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến. Mức giới hạn chip có thể tăng gấp đôi lên 100.000 GPU nếu một thỏa thuận được ký kết để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và những tiêu chuẩn khác của Mỹ. Các thực thể thỏa mãn yêu cầu bảo mật và có trụ sở chính tại bất kỳ nơi nào không phải là quốc gia đáng lo ngại có thể đăng ký quy chế "người dùng cuối được xác minh theo quốc gia". Điều này sẽ cho phép những thực thể này mua công suất điện toán tương đương với tối đa 320.000 GPU trong 2 năm tới. Các đơn đặt hàng chip có tổng công suất điện toán lên tới khoảng 1.700 GPU tiên tiến không cần giấy phép và không nằm trong diện bị hạn chế nhập chip theo quốc gia. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh: "Hiện Mỹ dẫn đầu thế giới về AI - cả về phát triển AI và thiết kế chip AI - và việc duy trì vị thế này là điều then chốt". Chính sách mới trên sẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đáng tin cậy trên toàn thế giới và cho phép Mỹ phòng ngừa các rủi ro do AI gây ra đối với an ninh quốc gia. Quy định sẽ có hiệu lực sau 120 ngày, tạo thời gian cho chính quyền sắp nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể thực hiện những thay đổi.