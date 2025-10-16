Mỹ công bố nguyên nhân dẫn đến thảm kịch tàu lặn Titan năm 2023

Báo cáo của NTSB được công bố sau khi Tuần duyên Mỹ hồi tháng 8 nêu hàng loạt vấn đề trong hoạt động của công ty điều hành OceanGate cũng như các lỗi thiết kế của tàu ngầm Titan, dẫn tới “một thảm kịch có thể ngăn chặn được,” khiến toàn bộ 5 người trên tàu thiệt mạng.

Ngày 15/10, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết thiết kế sai sót và quy trình thử nghiệm không đầy đủ là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thảm khốc của tàu ngầm tư nhân Titan thuộc sở hữu của OceanGate trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic năm 2023.

Theo NTSB, quy trình kỹ thuật của OceanGate đối với tàu Titan “không đạt yêu cầu,” dẫn đến việc chế tạo một khoang áp lực bằng sợi carbon “có nhiều lỗi” và “không đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ bền và khả năng chịu áp lực.”

Cơ quan này cho biết thêm: “Do không tiến hành thử nghiệm đầy đủ, OceanGate không nắm được độ bền thực tế của khoang áp lực, vốn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra. Phân tích dữ liệu giám sát trong thời gian thực của công ty cũng sai lệch, khiến họ không nhận ra rằng tàu Titan đã bị hư hại và cần được rút khỏi hoạt động ngay sau lần lặn trước đó.”

Trên chuyến đi định mệnh có Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, chuyên gia lặn biển sâu người Pháp Paul-Henri Nargeolet, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai ông, Suleman Dawood.