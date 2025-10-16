Mỹ công bố nguyên nhân dẫn đến thảm kịch tàu lặn Titan năm 2023

Ngày 15/10, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết thiết kế sai sót và quy trình thử nghiệm không đầy đủ là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thảm khốc của tàu ngầm tư nhân Titan thuộc sở hữu của OceanGate trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic năm 2023.
Báo cáo của NTSB được công bố sau khi Tuần duyên Mỹ hồi tháng 8 nêu hàng loạt vấn đề trong hoạt động của công ty điều hành OceanGate cũng như các lỗi thiết kế của tàu ngầm Titan, dẫn tới “một thảm kịch có thể ngăn chặn được,” khiến toàn bộ 5 người trên tàu thiệt mạng.
Theo NTSB, quy trình kỹ thuật của OceanGate đối với tàu Titan “không đạt yêu cầu,” dẫn đến việc chế tạo một khoang áp lực bằng sợi carbon “có nhiều lỗi” và “không đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ bền và khả năng chịu áp lực.”
Cơ quan này cho biết thêm: “Do không tiến hành thử nghiệm đầy đủ, OceanGate không nắm được độ bền thực tế của khoang áp lực, vốn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra. Phân tích dữ liệu giám sát trong thời gian thực của công ty cũng sai lệch, khiến họ không nhận ra rằng tàu Titan đã bị hư hại và cần được rút khỏi hoạt động ngay sau lần lặn trước đó.”
Trên chuyến đi định mệnh có Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, chuyên gia lặn biển sâu người Pháp Paul-Henri Nargeolet, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai ông, Suleman Dawood.
Mỗi ghế dành cho hành khách trên tàu ngầm có giá 250.000 USD.
Khoảng 1 giờ 45 phút sau khi tàu Titan bắt đầu hành trình lặn vào ngày 18/6/2023, kênh liên lạc với tàu đã bị mất kết nối - khởi đầu cho chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn thu hút sự chú ý toàn cầu.
Vài ngày sau, lực lượng tìm kiếm phát hiện các mảnh vỡ của tàu ở đáy biển, cách mũi tàu Titanic khoảng 500m.
Khi trục vớt, các nhà chức trách cũng thu được thi thể nạn nhân. Sau thảm kịch, OceanGate đã ngừng mọi hoạt động.
Gia đình chuyên gia lặn Nargeolet sau đó khởi kiện OceanGate, yêu cầu bồi thường 50 triệu USD với cáo buộc công ty này “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.”
Xác tàu Titanic nằm cách bờ biển Newfoundland (Canada) khoảng 644km, được phát hiện năm 1985 và từ đó trở thành điểm thu hút các nhà nghiên cứu cũng như du khách lặn biển.
Tàu Titanic bị chìm năm 1912 trong chuyến hải trình đầu tiên từ Anh tới New York (Mỹ) sau khi va phải tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 trong tổng số 2.224 người trên tàu thiệt mạng./.