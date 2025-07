Mỹ bãi bỏ quy định cởi giày khi kiểm tra an ninh tại sân bay

Sau gần 02 thập kỷ áp dụng, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 8/7 thông báo Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ (TSA) sẽ bãi bỏ việc yêu cầu hành khách cởi giày trong quá trình kiểm tra an ninh tại các sân bay Mỹ.

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết sự thay đổi này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi của hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh của TSA, đồng thời mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho hành khách đi máy bay. Ảnh minh họa: NYT Tuy nhiên, trường hợp máy quét hoặc cổng từ phát báo động khi hành khách đi qua thì hành khách vẫn sẽ phải tháo giày để kiểm tra bổ sung. Các thủ tục kiểm tra an ninh khác tại các sân bay của Mỹ không thay đổi. TSA đưa ra quy định mọi hành khách đi máy bay phải cởi giày kiểm tra chất nổ từ tháng 8/2006 – 05 năm sau vụ tấn công khủng bố 11/9 và vụ việc đối tượng Richard Reid giấu chất nổ trong giày, âm mưu làm nổ tung máy bay từ Paris (Pháp) đến Miami (Mỹ). Năm 2013, TSA nới lỏng quy định khi cho phép trẻ em dưới 12 tuổi và người trên 75 tuổi được miễn cởi giày.