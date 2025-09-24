Mỹ bác đề xuất đàm phán có điều kiện của Triều Tiên

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là quan điểm nhất quán của nước này và đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 80 tại New York (Mỹ), trong đó nhấn mạnh 3 nước sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao. Tuyên bố chung sau cuộc gặp cũng tái khẳng định cam kết “kiên định với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", cũng như sự cần thiết phải duy trì các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Lập trường được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đặt ra các điều kiện để nối lại ngoại giao với Mỹ. Phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên cuối tuần trước, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng có thể đàm phán với Mỹ nếu Washington không yêu cầu phi hạt nhân hóa như một điều kiện để đàm phán. Phát biểu làm dấy lên hy vọng về khả năng hai nhà lãnh đạo có thể nối lại cuộc gặp thượng đỉnh, nhất là khi trước đó Tổng thống Donald Trump cũng từng bày tỏ hy vọng có thể gặp lại ông Kim Jong Un trong năm nay. Một số nhà phân tích đã đề cập triển vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều ngay vào tháng 10 tới nhân dịp Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo Chuyên gia về vấn đề Triều Tiên Park Won Gon, vấn đề phi hạt nhân hoá hiện vẫn là rào cản lớn nhất: “Câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Mỹ có sẵn sàng chấp nhận những điều kiện đó hay không. Một số ý kiến trong nội bộ Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, đã từng để ngỏ khả năng công nhận thực tế rằng Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn duy trì lập trường không thay đổi, kiên quyết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa. Do đó, bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un cũng đòi hỏi phải hòa giải những chia rẽ này trong nội bộ chính quyền Mỹ."

Trên thực tế, khả năng tổ chức một sự kiện như vậy đã được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump đề cập trong cuộc gặp ở Washington hồi tháng trước. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đầu tuần này cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, song kiên định với mục tiêu hướng tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump từng có 3 cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lần lượt tại Singapore (tháng 6/2017), Hà Nội (tháng 2/2019) và làng đình chiến Bàn Môn Điếm (tháng 6/2019).