Mỹ-Australia: Quan ngại 'tuyên bố chủ quyền không dựa trên cơ sở pháp lý' của Trung Quốc ở Biển Đông

Trong tuyên bố chung sau cuộc tham vấn, các bộ trưởng nêu bật tầm quan trọng của việc các nước có thể thực hiện các quyền và quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không cùng với việc sử dụng hợp pháp vùng biển này trên bình diện quốc tế gắn với các quyền tự do đó.