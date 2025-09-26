Mỹ áp thuế 25% với xe tải hạng nặng và 30% với đồ nội thất

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch) Theo: CNN| 26/09/2025 10:18

Ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một loạt biện pháp thuế quan mới vào nhiều mặt hàng nhập khẩu, trong đó có xe tải hạng nặng, tủ bếp và đồ nội thất. Động thái này được coi là bước tiếp theo trong chính sách bảo hộ sản xuất nội địa mà ông Trump theo đuổi từ khi trở lại Nhà Trắng.

Theo thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 50% sẽ áp dụng với tủ bếp, tủ lavabo và các sản phẩm liên quan từ ngày 1/10/2025. Ngoài ra, đồ nội thất bọc nệm sẽ chịu thuế 30%, trong khi xe tải hạng nặng nhập khẩu bị áp thuế 25%.

Mỹ áp thuế 25% với xe tải hạng nặng và 30% với đồ nội thất. Ảnh: Getty

Ông Trump cho rằng các biện pháp này nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước tình trạng “nguồn hàng nước ngoài tràn ngập thị trường Mỹ”, đồng thời viện dẫn yếu tố an ninh quốc gia.

Chính sách thuế của ông Trump đang tác động rõ rệt đến thị trường. Số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy giá đồ nội thất trong tháng 8 đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng mặt hàng nội thất phòng khách và phòng ăn tăng tới 9,5%. Trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng vẫn là vấn đề lớn, người dân Mỹ đối diện nguy cơ chi phí sinh hoạt tiếp tục đội lên.

Ngành nội thất vốn hạ nhiệt giá trong hơn hai năm rưỡi trước khi thuế quan được tái áp dụng. Tuy nhiên, từ khi ông Trump nâng thuế với các nguồn cung nội thất lớn nhất thì mặt hàng này liên tục tăng giá.

Song song với các mặt hàng tiêu dùng, ông Trump cũng nhắm tới lĩnh vực công nghiệp nặng. Thuế 25% với xe tải hạng nặng được cho là nhằm hỗ trợ các hãng sản xuất nội địa như Peterbilt, Kenworth, Freightliner hay Mack Trucks, vốn chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm nhập khẩu.

Dù vậy, hiệu quả thực tế còn bỏ ngỏ. Nhiều mẫu xe tải ngoại, đặc biệt từ Daimler Truck của Đức hay International Motors, hiện được sản xuất tại Mexico và nhập khẩu vào Mỹ theo cơ chế ưu đãi của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Nếu đáp ứng quy định hai phần ba linh kiện được sản xuất tại Bắc Mỹ, các xe này vẫn có thể miễn thuế.

Ngoài ra, bản thân các mức thuế thép, nhôm và đồng mà ông Trump áp trước đây đã làm tăng giá vật liệu cho cả nhà sản xuất Mỹ, khiến chi phí chế tạo xe tải nội địa bị đội lên. Do đó, không loại trừ khả năng chính sách thuế mới tiếp tục đẩy giá xe tải nội địa lên cao.

Ngoài các mức thuế trên, Tổng thống Trump cũng đe dọa áp dụng một số mức thuế lên gỗ xẻ, chất bán dẫn và các sản phẩm khác.

