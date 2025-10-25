Mỹ áp lệnh trừng phạt Tổng thống Colombia

Lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Tổng thống Gustavo Petro là động thái leo thang căng thẳng mới nhất giữa Washington và Bogota về vấn đề ma tuý và các vấn đề song phương khác.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Prensa Latina

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã cho phép các băng đảng ma tuý phát triển mạnh và từ chối ngăn chặn các hoạt động này. Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào ông Petro và những người cộng sự bao gồm vợ và con trai cùng một số quan chức cao cấp của Colombia.

Việc áp đặt các lệnh trừng phạt cũng phản ánh căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Petro. Nhà lãnh đạo Colombia trước đó đã chỉ trích Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Tây bán cầu, lên án sự ủng hộ của Mỹ với Israel…

Ông Petro hồi tháng 9 cũng bị Mỹ thu hồi thị thực do tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuần trước, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích ông Petro và tuyên bố chấm dứt mọi viện trợ cho Colombia cũng như đưa quốc gia Nam Mỹ này trở lại danh sách các nước được coi là trung tâm buôn bán ma tuý lớn.