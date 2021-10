Mỹ Anh mang ca khúc gì đến trình diễn tại lễ hội âm nhạc Mỹ?

Ca khúc có ý nghĩa khá đặc biệt trong sự nghiệp của Mỹ Anh, bởi đây chính là sáng tác tiếng Việt đầu tiên của cô nàng Gen Z tài năng này. Trước đó, bài hát đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi Mỹ Anh lần đầu trình diễn trong chương trình The Heroes. “Đối với tôi, Yến là phần trình diễn hay nhất của Mỹ Anh và cũng là phần trình diễn hay nhất trong chương trình này từ trước đến nay”, Hà Lê từng nhận xét về bài hát của Mỹ Anh.

Mỹ Anh

Đặc biệt, Mỹ Anh cho thấy sự tâm đắc của mình với Yên khi lựa chọn biểu diễn ca khúc này tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds music 2021" do 88rising tổ chức ở Mỹ. Thông tin cực vui này vừa được cô nàng chia sẻ cách đây không lâu. Với tư cách là đại diện Việt Nam duy nhất, Mỹ Anh sẽ đứng chung sân khấu với "chị đại" Kpop CL, "hoàng tử lofi" keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác vào ngày 6 - 7/11. Đây là quyết định có phần bất ngờ của Mỹ Anh bởi cô nàng vốn được biết đến với phong cách cá tính, nổi loạn đậm chất US-UK và từng ra mắt một số sản phẩm bằng tiếng Anh. Việc biểu diễn một bài hát tiếng Việt trên đất Mỹ cho thấy Mỹ Anh muốn quảng bá và khẳng định bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế.