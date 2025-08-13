MV 'Nguyện thề vì bình yên' của Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục tái hợp trong dự án mới - MV Nguyện thề vì bình yên.
Tác phẩm do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, được xây dựng như lời tri ân trang trọng gửi tới lực lượng Công an nhân dân (CAND), khắc họa vẻ đẹp bền bỉ, kỷ luật và tinh thần “vì dân phục vụ” trong thời bình.
Không phải sản phẩm đặt hàng, ca khúc ra đời từ những cảm xúc thật của Nguyễn Văn Chung khi gắn bó cùng các đơn vị tập luyện cho đội hình diễu binh A50. Chỉ trong 72 giờ, anh hoàn thiện hành khúc hiện đại, tiết tấu chắc, giai điệu dễ nhớ.
“Tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà bằng những gì mắt thấy, tim cảm. Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca”, anh chia sẻ.
Sự đồng cảm về cảm xúc khiến Nguyễn Duyên Quỳnh chọn đưa ca khúc trở lại đúng không gian đã tạo nên cảm hứng - thao trường, lớp học, sân tập võ, bài tập bắn, đội hình điều lệnh - như một cách tri ân trực tiếp.
MV Nguyện thề vì bình yên được thực hiện như dự án “0 đồng” về kinh phí sản xuất nhưng vô giá về tình cảm. Nguyễn Duyên Quỳnh đã để toàn bộ cảnh quay diễn ra trong môi trường huấn luyện thật, với các thao tác, bài tập và nhịp sinh hoạt hằng ngày của học viên, chiến sĩ, theo VTC News.
Ngoài sự hỗ trợ chuyên môn, cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I cũng trở thành “đồng đội” trên trường quay, góp phần đảm bảo từng động tác, thế võ, thao tác chiến thuật chính xác.