MV 'Nguyện thề vì bình yên' của Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình , nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục tái hợp trong dự án mới - MV Nguyện thề vì bình yên.

Tác phẩm do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, được xây dựng như lời tri ân trang trọng gửi tới lực lượng Công an nhân dân (CAND), khắc họa vẻ đẹp bền bỉ, kỷ luật và tinh thần “vì dân phục vụ” trong thời bình.

Không phải sản phẩm đặt hàng, ca khúc ra đời từ những cảm xúc thật của Nguyễn Văn Chung khi gắn bó cùng các đơn vị tập luyện cho đội hình diễu binh A50. Chỉ trong 72 giờ, anh hoàn thiện hành khúc hiện đại, tiết tấu chắc, giai điệu dễ nhớ.