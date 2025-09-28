MV mới của Nguyên Vũ gây chú ý khi đối thoại cùng trí tuệ nhân tạo

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ chính thức ra mắt MV “Say một đời vì em” và đang nhận được nhiều sự quan tâm của của cộng đồng mạng. Trong dự án này, anh kiêm cả hai vai trò đạo diễn và diễn viên. Đáng chú ý, ca khúc từng được AI thể hiện trước đó, nhưng đã được Nguyên Vũ mua lại bản quyền để đưa đến khán giả bằng giọng hát và cảm xúc thật của mình.
“Say một đời vì em” là sáng tác của Ken Quách và Hương My Bông, mang giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ lãng mạn. Ở phiên bản mới, Nguyên Vũ không chỉ đảm nhận phần thể hiện mà còn trực tiếp đạo diễn, dẫn dắt câu chuyện và tham gia diễn xuất. Anh đồng hành cùng hai diễn viên trẻ Thiên Ngọc và An Duy, những gương mặt góp phần mang lại cảm xúc gần gũi và tinh tế cho MV.
Trong quá trình thực hiện, Nguyên Vũ cho biết việc cùng lúc làm đạo diễn và diễn viên đem lại nhiều thử thách nhưng cũng nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Anh chia sẻ sự trân trọng với Thiên Ngọc và An Duy:
“Khi vừa đóng vừa làm đạo diễn cho MV này, tôi rất trân quý sự hợp tác của các diễn viên. Thiên Ngọc và An Duy không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn diễn xuất tinh tế, hết lòng lắng nghe và thực hiện đúng mong muốn của tôi. Tôi thật sự may mắn khi được làm việc với hai bạn. Điều đó đã giúp tôi dễ dàng hòa mình vào cảm xúc để hoàn thiện MV”, nam ca sĩ cho biết.
Ngay sau khi phát hành, MV đã nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực. Nhiều khán giả khẳng định bản thu của Nguyên Vũ vượt xa phiên bản AI nhờ cách xử lý giàu cảm xúc. Một số bình luận bày tỏ sự xúc động khi được nghe chính ca sĩ thể hiện, cho rằng âm nhạc chỉ thực sự chạm đến trái tim khi xuất phát từ cảm xúc con người.
Với “Say một đời vì em”, Nguyên Vũ một lần nữa khẳng định sự nghiêm túc trên hành trình âm nhạc. Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, anh vẫn giữ được phong độ trẻ trung, tinh thần sáng tạo và khát khao thử nghiệm. MV này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp mà còn là thông điệp rõ ràng: công nghệ có thể tạo ra sản phẩm kỹ thuật, nhưng giá trị bền vững của âm nhạc nằm ở cảm xúc thật mà người nghệ sĩ mang lại.