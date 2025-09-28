MV mới của Nguyên Vũ gây chú ý khi đối thoại cùng trí tuệ nhân tạo

‏Trong quá trình thực hiện, Nguyên Vũ cho biết việc cùng lúc làm đạo diễn và diễn viên đem lại nhiều thử thách nhưng cũng nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Anh chia sẻ sự trân trọng với Thiên Ngọc và An Duy:‏

‏“Khi vừa đóng vừa làm đạo diễn cho MV này, tôi rất trân quý sự hợp tác của các diễn viên. Thiên Ngọc và An Duy không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn diễn xuất tinh tế, hết lòng lắng nghe và thực hiện đúng mong muốn của tôi. Tôi thật sự may mắn khi được làm việc với hai bạn. Điều đó đã giúp tôi dễ dàng hòa mình vào cảm xúc để hoàn thiện MV”,‏‏ nam ca sĩ cho biết.‏