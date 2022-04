MV mới có cảnh tự sát của Sơn Tùng bị dừng phát hành?

Ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP phát hành sản phẩm âm nhạc comeback - There's No One At All.

MV There's No One At All - Sơn Tùng M-TP

Tuy nhiên, MV There's No One At All gây xôn xao với hình ảnh nhân vật chính hút thuốc, đặc biệt cảnh cuối có chi tiết tự tử. Nhiều người kêu gọi tẩy chay, báo cáo tới nền tảng mạng để gỡ MV này vì có "hành động gây hại hoặc nguy hiểm".