MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' và cú việt vị lạm dụng AI

Cảnh anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam gắn liền với Hội nghị Bình Than do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào tháng 10 năm 1282 để bàn kế chống quân Nguyên Mông. Theo nhiều tài liệu lịch sử, sự kiện diễn ra tại vũng Trần Xá bên bờ sông Lục Đầu (nay thuộc thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), là vùng đồng bằng. Một số ý kiến khác lại cho rằng hội nghị được tổ chức tại bãi Nguyệt Bàn, làng Bình Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Dù theo giả thuyết nào, bối cảnh lịch sử ấy đều gắn với đồng bằng Bắc Bộ, khác hẳn với hình ảnh núi non trập trùng mà AI đã tạo ra trong MV, khiến khoảnh khắc lịch sử trở nên xa lạ với ký ức đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Chỉ sau một ngày ra mắt, báo chí và khán giả đã chỉ ra hàng loạt lỗi sai về văn hóa và lịch sử: Bản đồ Việt Nam thiếu chuẩn xác ở vị trí Hoàng Sa – Trường Sa, cờ Tổ quốc lệch màu thành màu xanh thay vì màu đỏ, họa tiết trống đồng bị méo mó, cùng chi tiết Trần Quốc Toản bóp nát quả cam bị đặt sai bối cảnh địa lý.

Những sai sót này cho thấy một vấn đề cốt lõi: AI không phải là trí tuệ tự biết đúng sai, mà chỉ là công cụ xử lý và tái tạo thông tin dựa trên dữ liệu và chỉ dẫn mà con người cung cấp. Nếu dữ liệu đầu vào sai lệch hoặc người vận hành thiếu nền tảng kiến thức, đặc biệt với các chủ đề có chiều sâu như văn hóa và lịch sử, kết quả có thể bắt mắt về hình thức nhưng rỗng về nội dung, thậm chí bóp méo những giá trị và ký ức chung của cộng đồng.

Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng về những lỗi sai văn hóa và lịch sử, tối ngày 6-8, T Production đã ẩn MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" khỏi các nền tảng trực tuyến. Đại diện đơn vị sản xuất cho biết việc tạm gỡ nhằm rà soát và chỉnh sửa các chi tiết chưa chính xác, đặc biệt là hình ảnh liên quan đến bản đồ, biểu tượng văn hóa và bối cảnh lịch sử. Động thái này được xem là nỗ lực sửa sai và lời khẳng định về trách nhiệm khi sử dụng AI trong sáng tạo nghệ thuật.

Sự cố của MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam là trường hợp sai lệch có thể bắt nguồn việc không chịu khó tìm kiến thức về văn hóa lịch sử của ê kip thực hiện. Dạng lỗi này nếu không điều chỉnh sẽ có tác động sâu hơn vì chạm đến ký ức và nhận thức chung.

Thực tế cho thấy tại Việt Nam xuất hiện nhiều sản phẩm ứng dụng AI gây tranh cãi ở những khía cạnh khác, như thiếu cảm xúc hoặc chưa đạt chuẩn thẩm mỹ. Ví dụ, ca sĩ Đan Trường từng ra mắt MV sử dụng AI để tái tạo hình ảnh của chính mình trong nhiều bối cảnh khác nhau. Dù ý tưởng được chú ý, sản phẩm lại khiến khán giả thất vọng vì gương mặt đơ cứng, biểu cảm thiếu sức sống, đôi khi méo mó ở những góc quay cận.