MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi tẩy chay

Anh em "Ngũ Hổ Tướng" - MV và phim ngắn “Anh em trước sau như một” gây bão

Nhóm "Ngũ hổ tướng" vừa ra mắt đã gặp bão tố

Nhóm "Ngũ hổ tướng" gồm 5 thành viên Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng ra mắt khán giả bằng MV và phim ngắn "Anh em trước sau như một". Trong đó, MV ra mắt ngày 18-9 còn phim ngắn 45 phút ra mắt ngày 21-9. Vừa ra mắt, sản phẩm của nhóm "Ngũ hổ tướng" đã gây tranh cãi dữ dội.

Cụ thể, trong sản phẩm xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo nhạy cảm. Ở giây thứ 58, khán giả phát hiện hình ảnh cốc nước in logo của một trang web cá độ.