MV của Hoà Minzy gần 1 triệu lượt xem, mẹ Việt Nam anh hùng khóc nghẹn xúc động

Ca sĩ Hoà Minzy vừa ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình – ca khúc nhạc phim của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, và là sự tri ân của nữ ca sĩ dành cho những Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau 18 giờ ra mắt, MV thu hút hơn 770.000 người xem, con số này tiếp tục tăng lên. MV còn chạm đến trái tim khán giả bởi câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng và nỗi đau mất mát trong chiến tranh.

MV "Nỗi đau giữa hoà bình" của Hoà Minzy gây xúc động về câu chuyện tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng.

MV được đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, bối cảnh tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Nhiều phân cảnh trong phim Mưa đỏ được lồng ghép, tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh.