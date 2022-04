MV có nội dung vi phạm pháp luật của Sơn Tùng M-TP sẽ bị chặn trên YouTube

Ngày 29/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn có công văn gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong đó nêu rõ: “Cục nhận được thông tin về việc tài khoản youtube Sơn Tùng M-TP Official đăng tải bản ghi âm, ghi hình “There's No One At All” tại đường link https://www.youtube.com/watch?...”. Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's No One At All” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Bởi các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá MV “There's No One At All” “có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này”.