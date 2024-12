Muốn sở hữu siêu xe, đồng hồ xịn như Mr Pips, nam sinh bị lừa 8 tỷ đồng

Theo dõi sự xa hoa, giàu có của Mr Pips trên mạng xã hội, nam sinh quê Quảng Ninh chủ động kết bạn với Phó Đức Nam và bị dẫn dắt mua cổ phiếu, mất trắng 8 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips; SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Qua điều tra tài liệu, trích xuất dữ liệu máy tính của các đối tượng, đến nay cơ quan công an xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD. Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28,443 tỷ đồng. Điển hình trong số các bị hại là B.N.L (SN 2002, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). L. là sinh viên Trường Đại học FPT. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. Với mong muốn cũng giàu có được như Phó Đức Nam, khoảng đầu tháng 6/2024, L. nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư. TikToker Mr Pips Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn L. mua các mã cổ phiếu. Nam sinh đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản. Tổng số tiền nam sinh bị lừa đảo chiếm đoạt lên tới 8 tỷ đồng. Bị hại khác là anh L.D.L. (SN 1990, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 7/5, anh L.D.L nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha (thuộc đường dây lừa đảo của Mr Pips). Người này tư vấn cho L. tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền, sẽ có người hướng dẫn cách chơi; là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập… Lúc đó, anh L. chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia, sau đó Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ nên L. đồng ý. Phương Lan dùng Zalo “Phương Lan” gửi lời mời kết bạn với L. và gửi cho anh nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, Phương Lan đề nghị anh L. cung cấp Gmail, số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo cho L. tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com. Sau khi L. nạp tiền vào sàn, ngày 6/6, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long là chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán sẽ hỗ trợ L. Bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp 1-1 cho L. Từ đó, Hoàng Long giới thiệu và hướng dẫn L. mua các mã cổ phiếu. Anh L. thực hiện tổng cộng 6 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán. Kết quả, anh bị đường dây lừa đảo chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, ngoài 18 bị hại có đơn trình báo, hiện còn rất nhiều nạn nhân chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền họ bị chiếm đoạt. Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra còn gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.