Muốn nhờ mẹ đẻ lên trông cháu, câu trả lời của chồng khiến tôi suy sụp

Tôi lấy chồng cách đây 2 năm, vừa sinh con đầu lòng được hơn 5 tháng. Vợ chồng tôi cùng làm công ty tư nhân, thu nhập cũng ổn, chỉ có điều, giờ giấc đi làm khắt khe, nhiều lúc dồn việc phải mang về nhà làm.

Hồi tôi bầu, nghén nặng, tôi đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ. Nhưng do tiếc công việc yêu thích, lại không muốn phụ thuộc kinh tế vào chồng nên tôi lại cố. May mắn, đến hơn 9 tháng, tôi sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Sinh xong, mẹ con tôi về quê ở cữ với ông bà nội và ông bà ngoại tròn 3 tháng. Sau đó, chúng tôi lại bồng bế nhau lên Hà Nội để sống cùng chồng. Chồng tôi là người khá gia trưởng, kỹ tính nhưng được ưu điểm là sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình.