Muộn con và những câu hỏi tổn thương sâu sắc

Kết hôn 7 năm, vợ chồng chị An (Đồng Tháp) vẫn chưa có con dù rất mong muốn. Đi đâu, gặp người thân, họ hàng, anh chị đều sợ khi phải đối mặt với những câu hỏi: “Sao tới giờ vợ chồng vẫn chưa có con?”, “Định kế hoạch đến bao giờ nữa?”, “Vợ hay chồng có vấn đề gì mà chưa chịu thêm thành viên mới?”…

Nhiều cặp vợ chồng trẻ áp lực với những câu hỏi sau kết hôn - Ảnh: Ngọc Nữ



Những câu hỏi ấy bủa vây khiến dần dà cuối tuần hay các dịp lễ, anh chị thường tránh về quê.

Chị An chia sẻ, không chỉ việc sinh con mà ngày xưa khi yêu nhau thời sinh viên cũng không tránh khỏi sự hối thúc. Vừa ra trường, cả 2 tìm được công việc thì ngay lần ra mắt đầu tiên trong đám giỗ nhà anh, họ hàng đã xúm lại hỏi bao giờ cưới xin, sinh đẻ, mấy năm mua nhà, mua xe...

Chị cảm giác ngột ngạt khi kế hoạch ở hiện tại hay tương lai của anh chị đều bị những câu hỏi quan tâm quá mức ấy làm ảnh hưởng.

Chị hít một hơi thật sâu khi nhớ lại hành trình anh chị chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ để tìm con. Mỗi khi nghe chỉ mẹo vặt hay kinh nghiệm nào để đậu thai chị đều tìm hiểu cụ thể và áp dụng. Có những hôm bệnh viện hẹn lịch để thực hiện biện pháp can thiệp, vợ chồng phải nghỉ làm, thuê khách sạn gần đó cho thuận tiện.

Không biết bao nhiêu lần anh chị cố gắng, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Vợ chồng chị lại thẫn thờ, ngồi trước phòng khám một hồi lâu mới đủ sức trở về nhà. Chị xiết chặt hai bàn tay vào nhau và bộc bạch, thậm chí có những hôm vợ chồng nằm cạnh trong phòng khách sạn mà ôm nhau khóc nức nở. Bởi vì muốn giữ thể diện cho anh mà chị nhận là người có vấn đề chưa sinh được con. Còn anh lại thương và cảm thấy có lỗi khi không cho chị được làm thiên chức của người phụ nữ.

Trong khi chị An chọn cách lẩn tránh để giảm áp lực thì chị Mai Thư (sinh năm 1995, ngụ TPHCM) lại có một cách đối diện thẳng thắn hơn. Chị bày tỏ bản thân là người có quan điểm sống độc lập, không thích đưa ra lời khuyên hay phán xét bất kỳ ai, bởi với chị mỗi người sẽ có lựa chọn riêng cho cuộc đời cũng như góc nhìn khác nhau trong cùng một sự việc.

Chị nhớ thời điểm chị và chồng mới kết hôn được 3 ngày, mẹ chồng liền đề cập việc sớm sinh con vì tuổi chị đã chạm ngưỡng 30. Chị đã trả lời rằng việc khi nào sinh con và có mấy bé là quyết định của vợ chồng chị. Đồng thời kế hoạch về tương lai đã được chị và chồng thống nhất trước khi kết hôn. Chị biết, việc bày tỏ quan điểm như vậy sẽ khiến mẹ chồng buồn, tuy nhiên đây cũng là một cách để ngừng gieo hy vọng trong lòng người lớn.

Bên cạnh đó, anh và chị cũng rạch ròi trong việc đầu tư và tích lũy kinh tế để khi con chào đời, con được hưởng cuộc sống đủ đầy về vật chất cũng như tinh thần. Chị cũng chia sẻ thêm, việc có con khi cha mẹ chưa sẵn sàng tâm thế cũng mang lại nhiều hệ lụy, nhất là các cặp vợ chồng trẻ mới cưới chưa đủ thấu hiểu cuộc sống hôn nhân.

Vợ chồng chị đặt kế hoạch sinh con với tâm thế chủ động thay vì bị thúc ép - Ảnh: Ngọc Nữ



Cả 2 chị An và Thư đều hiểu những lời hỏi han hay sốt sắng của gia đình, người quen xuất phát sự quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên mỗi lần phải đối diện với hàng loạt câu hỏi, vợ chồng chị khó tránh tổn thương. Mỗi người có một cuộc đời, một hành trình và một lựa chọn riêng. Lời hỏi han xuất phát từ sự quan tâm nhưng đôi khi lại vô tình trở thành gánh nặng cho người trong cuộc. Tôn trọng quyết định của người khác chính là cách thể hiện sự yêu thương chân thành nhất.