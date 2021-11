Muốn con mình sau này trở nên xuất sắc, có 4 điều cha phải đích thân làm với con, đừng làm thay mẹ

Khi người cha đồng hành cùng con trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc trau dồi tính cách của trẻ. Sự hiện diện của người cha sẽ khuyến khích trẻ tiếp cận với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn và giúp trẻ tăng khả năng tương tác xã hội một cách hài hòa. Theo các nhà khoa học, người cha có vai trò hàng đầu trong việc xây dựng cấu trúc tâm lý của trẻ. Với hình ảnh của người cha đại diện cho sức mạnh uy quyền trong gia đình, đứa trẻ tự hình thành cấu trúc tâm lý, nhân cách, xây dựng quyền tự chủ và tự tin hơn về hình ảnh của bản thân.

Thứ ba, cùng trẻ tập thể dục

Gen thể thao của nam giới mạnh hơn gen thể thao của phụ nữ và khi đối mặt với một số môn thể thao nguy hiểm, người đàn ông sẽ tạo cảm giác an toàn cao hơn phụ nữ. Vì vậy, vai trò của bố trong các hoạt động thể thao quan trọng hơn nhiều so với vai trò của mẹ. Nếu người cha có thể cùng con tập thể dục thì sự hiện diện của họ tương đương như một viên thuốc trấn an tâm hồn tốt dành cho trẻ và giúp chúng mạnh dạn hơn.

Thứ tư, cùng các con làm việc nhà