Muốn có mái tóc nhuộm óng mượt?

3. Những thành phần dưỡng chất khác

Ngoài các vitamin và khoáng chất, các axit béo không bão hòa cũng đóng vai trò đáng kể với phong độ tóc nhuộm. Cơ thể thiếu thành phần này có thể dẫn đến hậu quả tóc gẫy, ngọn tóc chẻ đôi và rụng tóc.

Axit béo không bão hòa tự nhiên hiện diện phong phú trong cá biển béo và xuất hiện hàm lượng thấp hơn ở một số thức ăn thực vật, như lạc vừng, hạt dẻ, hạt óc chó và dầu thực vật.

Trong thành phần quan trọng của thực đơn cho mái tóc nhuộm óng mượt còn có axit amin. Các axit amin đảm bảo mái tóc nhuộm khỏe mạnh, dày nhờ hỗ trợ việc cung cấp cho sợi tóc các dưỡng chất quý từ cơ thể.

Hãy ăn nhiều hạt óc chó nếu bạn muốn giảm thiểu tóc gẫy, ngọn tóc chẻ đôi và rụng tóc.

Axit amin tự nhiên kích hoạt tóc nhuộm phát triển sẵn có trong thịt động vật, hạt ngũ cốc, rau chân vịt, đậu lăng; axit amin tạo methionine cấu trúc sợi tóc tiềm ẩn trong các chế phẩm từ sữa, thịt, trứng gà và cá.

Tóm lại, muốn sở hữu mái tóc nhuộm óng mượt, khỏe mạnh, chỉ cần duy trì thực đơn đầy đủ thành phần bổ dưỡng tóc.

