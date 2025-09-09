Muốn chuyển giới, chàng trai Quảng Ngãi bật khóc trước lá thư dài 4 trang của cha

Bật khóc trước lá thư của cha

“Nếu không thể công khai với ba mẹ thì cả đời này phải làm sao đây?”, là điều Nguyễn Ngọc Thảo My (tên khai sinh là Nguyễn Như Phong, SN 1995, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) từng trăn trở khi nhận ra mình sống đời “thân sâu hồn bướm”.

May mắn, hành trình tìm lại giới tính thật của Thảo My không quá gian nan bởi được ba mẹ hết lòng bao dung, thấu hiểu. Đến nay, My đã có 1 năm sống trong hình hài người con gái trọn vẹn và được mọi người là “cô gái” thay vì “chàng trai” như trước đây.

“Tôi như được sinh ra một lần nữa và lần này là bằng sự bao dung, tình yêu thương vô bờ của ba mẹ”, Thảo My chia sẻ.

Thảo My trước và sau khi chuyển giới thành con gái

Thảo My là con út trong một gia đình trí thức ở Quảng ngãi. Từ nhỏ, My đã thích chơi búp bê, hay lén mặc váy của chị gái. Ba mẹ My nhận ra sự khác biệt ấy nhưng không mắng mỏ, chỉ đem giấu búp bê, váy vóc trong nhà.

Khi dậy thì, Thảo My thấy có cảm xúc đặc biệt với các bạn nam. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận ra bản thân là ai và mong muốn điều gì. Cho đến năm 25 tuổi, My mới chắc chắn mình muốn chuyển giới, trở thành một cô gái trọn vẹn.

Thảo My làm mảng nghệ thuật cho một công ty tổ chức sự kiện ở TPHCM. Khi xác định được bản ngã, cô “bung lụa”, để tóc dài, mặc váy, trang điểm xinh đẹp như một cô gái thực sự. My thấy hạnh phúc khi được sống là chính mình.