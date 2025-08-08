Muỗi truyền bệnh chikungunya lan rộng, Việt Nam có nguy cơ?

Biểu hiện lâm sàng của chikungunya tương tự sốt xuất huyết và Zika, có thể chẩn đoán nhầm, nhất là tại các vùng lưu hành sốt xuất huyết. Bệnh thường gây sốt, đau khớp kéo dài, kèm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

WHO cũng cho biết hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này. Trường hợp nặng hoặc tử vong hiếm gặp, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi có bệnh nền.

Chikungunya do muỗi Aedes (muỗi vằn) truyền bệnh, cũng là tác nhân gây sốt xuất huyết Dengue và bệnh do virus Zika. Vì vậy, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện nay cũng giúp ngăn ngừa chikungunya.