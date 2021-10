Muối biển tấn công cellulite

+ Điều trị cellulite: Chế muối ở dạng sền sệt, dùng cọ phết lên da vùng tích mỡ và sần vỏ cam. Để sau 5 phút tắm sạch với nước mát.

Để tăng thêm công dụng, bạn nên kết hợp tắm muối ngoài và uống vào trong. Bạn tìm mua muối biển (đường uống) và pha nước ấm uống mỗi ngày theo tỉ lệ 5gr muối biển hòa tan cùng 2 lít nước ấm. Sau đó chia ra uống 250ml vào mỗi buổi sáng, khi đói. Lưu ý: Không dùng muối ngâm bồn để uống.

