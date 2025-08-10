Mừng sinh nhật cháu hàng xóm 100.000 đồng, người phụ nữ sốc vì 1 câu nói

Gia đình tôi chuyển từ chung cư xuống nhà đất từ 3 năm trước. Nhà ở trong một con ngõ cụt, xung quanh có khoảng 10 hộ dân, phần lớn đều là người sinh sống lâu năm ở đây.

Cạnh nhà tôi là vợ chồng khá đứng tuổi, khoảng ngoài 50, có 1 con trai bằng tuổi con tôi, năm nay vào lớp 3. Năm nào họ cũng tổ chức sinh nhật cho con và mời tụi trẻ cùng phụ huynh trong xóm tới dự.

Tôi biết cháu thích chơi cầu lông và bóng rổ nên 2 năm đầu về đây, đến dịp sinh nhật cháu, tôi đều tìm mua bóng và bộ vợt để tặng. Một số nhà xung quanh, thậm chí mẹ cháu còn khen tôi chu đáo.

Nhưng năm nay, vì bận nhiều việc riêng nên tôi không kịp mua quà tặng cháu. Sát giờ, tôi mới đi làm về nên vội chuẩn bị 1 tấm thiệp chúc mừng và kẹp tờ 100.000 đồng bên trong.