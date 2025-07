Mừng con dâu cũ 30 triệu đồng, người mẹ nói 1 câu khiến ai nấy đều nể phục

Và rồi hôm nay, sau 6 năm ly hôn thì chính thức vợ cũ tôi cũng lấy chồng. Bạn chồng mới ấy cũng rất tốt, gà trống nuôi con nhưng tôi nghe mọi người nói là do vợ bạn ấy mải chơi, con 4 tuổi là bỏ nhà ra đi với người khác nhiều tiền hơn, chẳng chịu làm ăn… Mà chính vợ bạn ấy đề nghị ly hôn, xong để bạn ấy với con ở lại hai bố con tự chăm nhau. Bạn ấy còn kém vợ cũ tôi 1 tuổi…

Thật sự chỉ cần nghe qua thôi, tôi cũng hình dung đó là tình cảm đến từ hai phía rồi… nên cũng chúc phúc cho hai bạn ấy. Lúc hai bạn đến mâm tôi, mẹ tôi còn nắm tay vợ cũ nói: "Mẹ mong con sẽ hạnh phúc, vì mẹ biết không chỉ bố mẹ mà thằng Q (là tôi) cũng mong con như vậy."

Tôi tâm sự vì tôi nghĩ, đôi khi ly hôn không phải là không tốt. Có thể do nhiều lý do, mà cũng có thể do cả hai không hợp nên ly hôn để ai cũng có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, tìm được một người phù hợp hay một hướng đi phù hợp hơn…