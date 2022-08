Mùng 1 đầu tháng ăn vịt có đen đủi không?

Vì vậy nếu bạn muốn những dự định, công danh của mình được thuận lợi thì đừng nên ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm nhé.

Mắm tôm

Trong văn hoá miền Bắc, mắm tôm chính là món cấm kỵ và cả đầu tháng và đầu năm. Vì người ta cho rằng mùi hôi của mắm tôm có thể gây ô uế, mang đến điềm gở.

Bên cạnh đó, khi đi lễ chùa vào mùng 1 mà mang theo mắm tôm vào chùa sẽ bị coi là việc xúc phạm thần linh.

Trứng vịt lộn

Theo quan niệm của người miền Nam và miền Trung, ăn hột vịt lộn khi gặp xui xẻo sẽ giúp “đảo ngược” chuyện xui đang gặp, mang lại vận may. Tuy nhiên, đầu năm đầu tháng tết đến gia đình sum họp, không khí vui mừng là một điều may mắn, nên nếu ăn hột vịt lộn sẽ làm đảo ngược và lấy đi may mắn.

Vì thế, nếu đang có ý định ăn món này vào đầu tháng này thì bạn hãy dừng ngay và để dành vào ngày khác nhé.