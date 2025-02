Mục tiêu kìm hãm mức tăng nhiệt toàn cầu dưới 2 độ C là bất khả thi

Một phân tích mới đây cho thấy việc đạt được mục tiêu tham vọng kìm hãm mức tăng nhiệt độ của Trái Đất không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp là điều "bất khả thi," do khí hậu của hành tinh chúng ta đang ngày càng nhạy cảm hơn nhiều với lượng khí thải nhà kính gia tăng.

Trong báo cáo khoa học được công bố trên tạp chí Môi trường: Khoa học và chính sách vì sự phát triển bền vững, nhà khí hậu học nổi tiếng James Hansen, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, lưu ý một yếu tố chính làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng là sự suy giảm gần đây của ô nhiễm aerosol - các hạt vật chất lơ lửng trong không khí có khả năng phản xạ ánh sáng Mặt Trời trở lại không gian, giúp làm mát Trái Đất.

Sự suy giảm này chủ yếu là do các quy định mới trong ngành vận tải biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.