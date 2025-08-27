Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông

Tương tự, mực nước sông Đáy tại Ba Thá hồi 2h30 cùng ngày là 5,56m (mực nước báo động I là 5,50m), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hà Nội cũng phát lệnh báo động I trên sông Đáy.

Các xã, phường áp dụng mức báo động này gồm: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.