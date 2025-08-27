Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông

N. Huyền| 27/08/2025 10:45

Do mực nước dâng cao, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động I trên sông Nhuệ và sông Đáy tại địa phận hàng chục xã, phường.

Căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 2h40 ngày 27/8 là 4,02m (mực nước báo động I là 4,00m), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hà Nội ra lệnh báo động I.

Cụ thể, lệnh báo động I trên sông Nhuệ được áp dụng tại các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

W-ammmmmmmmm 1 2082.jpg
Khu chung cư tại phường Đông Ngạc ngập sâu trong nước. Hình ảnh ghi nhận ngày 26/8.

Tương tự, mực nước sông Đáy tại Ba Thá hồi 2h30 cùng ngày là 5,56m (mực nước báo động I là 5,50m), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hà Nội cũng phát lệnh báo động I trên sông Đáy.

Các xã, phường áp dụng mức báo động này gồm: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/muc-nuoc-dang-cao-ha-noi-phat-lenh-bao-dong-lu-tren-hai-song-2436532.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/muc-nuoc-dang-cao-ha-noi-phat-lenh-bao-dong-lu-tren-hai-song-2436532.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO