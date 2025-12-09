Andre Onana đã hoàn tất việc chuyển nhượng đến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor từ Manchester United dưới dạng cho mượn 1 mùa giải, nhưng không có tùy chọn mua đứt và Manchester United sẽ không nhận được phí cho mượn Onana. Bây giờ, mức lương khổng lồ của Onana tại Trabzonspor được hé lộ.

Andre Onana sẽ tăng gấp đôi số tiền mình kiếm được tại Trabzonspor sau khi cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khốn khổ ở Manchester United. Thủ môn người Cameroon Onana đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng vợ Melanie vào chiều thứ năm (giờ địa phương) để hoàn tất việc chuyển đến CLB Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chỉ ra sân một lần cho "quỷ đỏ" trong mùa giải này. Đó là trận thua bất ngờ của Manchester United trước Grimsby Town thuộc giải League Two tại Carabao Cup.

Bị chấn thương gân kheo vào mùa hè, Onana buộc phải bỏ lỡ tất cả các trận đấu trước mùa giải của MU, trong khi thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Altay Bayindir góp mặt trong cả ba trận đấu tại Premier League của "quỷ đỏ" cho đến thời điểm này.